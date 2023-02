Lughese, un morto e un incidente in poche ore

Si chiamava Mario Foschi e aveva 84 anni: è lui la prima vittima della strada del 2023. Fatale un malore, 44 minuti dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato: la sua auto, che percorreva la Lughese in direzione Forlì, all’improvviso è finita in un fossato. Per chi proviene da Russi, l’incidente è avvenuto prima di arrivare all’abitato di Villafranca. Nella dinamica non sono coinvolte altre vetture: per questo si pensa a un problema di natura fisica che ha portato l’anziano fuori strada, ormai inerme passeggero del suo stesso mezzo. Impossibile capire se a decretare il decesso sia stato il malore oppure l’impatto successivo. L’incidente è stato rilevato dalla polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, che non hanno potuto far altro che estrarre dalle lamiere il corpo senza vita del pensionato forlivese.

Non lontano da quel punto, ieri alle 13 si è verificato un ulteriore incidente, per fortuna soltanto impressionante ma con feriti lievi. Stavolta sono state due le auto coinvolte, entrambe in direzione Lugo: un’Opel ha tamponato violentemente una Nissan che si era immessa da una via laterale. Ingenti i danni. Anche in questo caso sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza un impianto a gpl.