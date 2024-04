Luisa ha raccolto 300mila euro. E ora spera

La storia di Angela Ellis ricorda da vicino quella di Luisa Stracqualursi, docente riminese al Campus di Forlì: i suoi studenti, nel 2019, lanciarono una raccolta fondi sulla piattaforma online Gofundme, racimolando, in pochi mesi, la cifra record di 300mila euro.

Affetta da una forma particolarmente aggressiva di carcinoma mammario, la professoressa non aveva esitato a condividere la diagnosi della sua malattia con gli studenti che seguivano il suo insegnamento di Statistica al corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, dando loro anche una lezione commovente di coraggio e amore per la vita. Per lei, oltre a migliaia di romagnoli, si erano mobilitati poi il campione di MotoGp Valentino Rossi, la squadra del Rimini calcio e il noto street artist Eron (autore di un murales anche a Forlì vicino al San Domenico). L’importo raccolto avrebbe consentito a Luisa di affrontare una costosa immunoterapia sperimentale, all’epoca praticata solo negli Stati Uniti: l’unica in grado di prospettarle qualche possibilità di sopravvivenza, dopo che le terapie a disposizione in Italia si erano rivelate fallimentari.

A distanza di cinque anni dal primo appello, la docente sta tuttora lottando con la malattia, alternando – scrive lei stessa nel suo ultimo aggiornamento sulla pagina Facebook ‘Luisa vive’, aperta dai suoi sostenitori – "successo a fallimento, gioia a dolore, momento bello a momento brutto, come sempre accade nel gioco della vita". Quell’aggiornamento risale al 13 ottobre: Luisa aveva fatto sapere che la tomografia e gli esami sostenuti di recente avevano evidenziato una regressione del tumore.

Chi le sta vicino conferma che il 2023 si è rivelato faticoso per lei: tuttavia sembra proprio che, da qualche mese a questa parte, si riesca a intravedere di nuovo una flebile luce in fondo al tunnel. La speranza, ora, è che quel lumicino si trasformi presto in una luce sfolgorante, perché, per dirla con le sue stesse parole, "al buio della notte segue sempre la luce dell’alba; al freddo dell’inverno, il tepore della primavera".

Maddalena de Franchis