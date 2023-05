"L’ultima cosa presa? I sacchi a pelo"

Luca e Fulvia abitano in via Fontana di Riatti, uno dei luoghi più drammatici della piena: una strada in discesa, laterale di viale Bologna, dove l’acqua si è accumulata nella serata di martedì scorso con incredibile rapidità. "A un certo punto, verso mezzanotte, ha sfondato la porta del nostro appartamento. Ogni dieci minuti saliva un gradino. E aveva già spaccato la porta a vetri dell’ingresso. Il rumore è stato fortissimo". La coppia, insieme ai quattro figli (tra 10 e 17 anni), si era già spostata di sopra da alcuni vicini. "Sono venuti a prenderci col gommone giovedì alle 12". Dopo due giorni senza acqua, "ma per fortuna avevamo la luce".

Le ultime cose che hanno preso? "Sacchi a pelo, acqua, torce e fornelletti da campeggio. Prima di uscire abbiamo alzato la tv e i materassi, mettendoli all’ultimo piano dei letti a castello dei bambini". Sono stati ospiti di un’altra famiglia. Nel frattempo sono tornati a vedere la loro casa: l’acqua ha riempito il garage e un metro del primo piano, prima di essere sputata via dalle idrovore. In strada restava fino a domenica mezzo metro di fango. Domenica erano alla messa che il vescovo Livio Corazza ha voluto celebrare ai Romiti (nel teatro parrocchiale al posto della chiesa), come segno di vicinanza per il quartiere più colpito. Ogni tanto passa qualcuno che li conosce e li abbraccia, con gesti e incroci di sguardi che valgono più di mille parole.

Non mancano i sorrisi: "Com’è il clima? C’è molta solidarietà. Bisogna mantenere il morale alto. Abbiamo avuto la forza di scherzare anche a bordo del gommone quando un vigile del fuoco ci ha detto che pesavamo troppo... Naturalmente era una battuta". E Fulvia aggiunge: "Quando siamo arrivati a casa di mio suocero, ha aperto una bottiglia di vino. Ci ha detto: per un po’, basta acqua".

Marco Bilancioni