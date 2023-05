L’ultima notte nella casa crollata "Scricchiolii nel buio e calcinacci Siamo fuggiti, ora restano macerie"

di Quinto Cappelli

"Ci siamo svegliati intorno alle quattro del mattino, perché sentivamo dei rumori strani e degli scricchiolii nei muri di casa. Ci siamo alzati al buio, perché era venuta meno la luce, causa le forti piogge nella notte. Abbiamo acceso le torce, incominciando a ispezionare la casa". Inizia così la testimonianza più drammatica del maltempo di questi giorni. L’epicentro è Porcentico, piccola frazione di Predappio investita da una frana di 200mila metri cubi: nella stessa località ci sono enormi disagi per quattro famiglie che possono muoversi soltanto in direzione Civitella, più due allevamenti di polli, tacchini e anatre, per un totale di 15mila animali.

È andata decisamente peggio a Samuele Fiorello, 44 anni, geometra e agronomo, libero professionista a Meldola e insegnante all’istituto agrario professionale ‘Persolino’ di Faenza: all’alba la casa è stata spazzata via, mentre Samuele e il suo amico Giuseppe Pipitone fuggivano in pigiama pochi minuti prima del crollo. Entrambi sono noti anche a Forlimpopoli perché fanno parte dei gruppi di sbandieratori e tamburini.

Samuele Fiorello, dunque vi svegliate e ispezionate la casa. Che cosa avete notato e cosa è successo?

"Eravamo al buio, solo con le torce. Quindi non vedevamo un granchè. Abbiamo notato solo alcuni calcinacci in una stanza. Poi siamo andati anche fuori. Però pioveva forte e attorno a casa non abbiamo notato nessuna anomalia lungo i muri portanti. Siamo tornati nelle stanze di sopra. Ma quando siamo tornati di sotto, abbiamo notato che la porta non si chiudeva più".

Avete pensato che la casa stesse per crollare? Che cosa avete fatto, a quel punto?

"Sì, abbiamo capito che la casa non era più sicura. Ci siamo vestiti in fretta e furia, riempito uno zainetto, preso il computer che utilizzo per il lavoro e siamo fuggiti fuori".

Dove siete andati?

"Fuori era ancora buio pesto e quindi non si vedeva niente. Ci siamo rifugiati nella chiesetta di Porcentico, una cinquantina di metri vicino a casa nostra. Siamo rimasti lì, in attesa che facesse giorno, mentre pioveva a dirotto e faceva freddo. A un certo punto abbiamo sentito un gran boato".

Che cosa era successo?

"La frana si è staccata dal monte, travolgendo la casa che è crollata. Ma noi in quel momento non abbiamo visto niente, sia per il buio sia per la forte pioggia. Poi nel cielo abbiamo visto degli strani lampi verdi e luminosi. Erano i fili della luce che si rompevano, perché la frana stava trascinando via i pali della corrente".

Avete provato paura?

"Sì, il boato è stato come ingigantito. Non sapevamo più che cosa fare, perché sentivamo tutti questi boati e lampi strani, ma non vedevamo che cosa stava succedendo".

Allora?

"Abbiamo telefonato a un nostro vicino di casa, Valerio Biagiolini. Ma non rispondeva, causa le interruzioni telefoniche provocate proprio dalla frana. Eravamo isolati da tutto. Per fortuna casa sua dista un centinaio di metri, quindi siamo corsi da lui. Nel frattempo stava albeggiando".

Una volta a casa del vicino vi siete sentiti in salvo?

"Ci siamo rincuorati e nel frattempo si è fatto giorno. Insieme a lui siamo tornati a vedere che cosa era rimasto della casa".

Cioè, che cosa?

"Niente, un mucchio di macerie. Vederle è stato un colpo al cuore".