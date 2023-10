L’ultima sfida del turismo è a tavola

È dai tempi della mitica ‘Frasca’ di Gianfranco Bolognesi che il nostro territorio – al contrario del Cesenate – non viene premiato da una stella Michelin. Attenzione: tema niente affatto frivolo. Basti pensare al fatto che anche la Fondazione Carisp sta per riaprire un luogo dedicato ai sapori proprio in piazza Saffi, dove c’era Eataly e apparirà Casa Romagna. Anche la nuova ala dei musei San Domenico avrà un ristorante. E poi il turismo: innanzitutto, i locali di grande qualità attirano clienti anche da fuori città. Non solo: l’enogastronomia ha bisogno di ambasciatori del territorio. Essentia e Benso, novità degli ultimi anni sulla celebre guida, rendono evidenti gli sforzi pluriennali del Forlivese per essere più attrattivo. E buono da gustare.