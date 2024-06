L’ultimo confronto in tv. Zattini: "Torna il Cittadone". Rinaldini: "Mancano 40 agenti". Acqua: "Eridania orto botanico"

Tre sedie occupate e una vuota, nel salotto di Teleromagna che, ieri sera, ha ospitato il confronto finale tra i candidati sindaci: Vito Botticella, candidato per il Partito Comunista, era assente "per un problema personale". Presenti, invece, Gian Luca Zattini, candidato di centrodestra, Graziano Rinaldini, per il centrosinistra e Maria Ileana Acqua, della lista ContiamoCi. Le regole sono chiare: cinque domande in tutto e due minuti e mezzo per rispondere a ciascuna. C’erano anche due repliche a testa ma nessuno le ha utilizzate.

La prima riguarda il post alluvione. Il primo a rispondere, sorteggiato, è Rinaldini: "Bisogna pensare a un assessorato alla ricostruzione, verificare i danni e le prospettive in termini di rimborso". Rinaldini sottolinea l’importanza delll’ammodernamento radicale delle fogne (tema condiviso poi da Zattini, che ha rivendicato "uno studio di Unica Reti fin dal 2022", e Acqua). La parola passa a Zattini che torna a fare un appello: "Fate la richiesta di risarcimento perché quello è il punto di partenza". Poi continua: "Soprattutto si deve lavorare sul senso di sicurezza. Saremo vigili nel controllare che i lavori vadano avanti spediti". Acqua punta sull’immediato dragaggio dei fiumi e sulla pulizia degli argini, "bisogna anche evitare utilizzo dei diserbanti che spazzano via l’humus del terreno e non fa più effetto spugna".

Altro tema: come rende la città più green? Comincia Zattini: "Abbiamo eliminato il parcheggio Sacripanti, colata orribile di cemento che abbiamo trasformato in una zona verde". Zattini cita anche l’ex Eridania, "18 ettari di terreno a pochi metri da piazza Saffi" e le comunità energetiche. Acqua dice la sua sull’ex zuccherificio: "L’idea è quella di farne un orto botanico con anche piante tropicali. Da implementare, poi, gli autobus che colleghino i parcheggi con il centro, per limitare il traffico". Dubbi, invece, sul fotovoltaico: "Magari pannelli lontani dalla città…". Rinaldini: "Bisogna lavorare per la sicurezza dei fiumi e utilizzare asfalti assorbenti, poi centrali fotovoltaiche e piantumazione di alberi: almeno 54mila piante per abbattere la temperatura e ridurre l’inquinamento".

Sul tema centro e sicurezza Acqua parla di contenimento degli affitti per stimolare l’apertura di nuovi negozi: "Così ci si sentirebbe più sicuri, non con le telecamere". Sì anche all’aumento di numero di forze dell’ordine. Rinaldini cita un piano dell’ex sindaca Nadia Masini: "Va ripreso quello studio e aggiornato". Quanto agli organici delle forze di polizia, "ora sono sotto di 40 agenti". Soprattutto, però, bisogna ridare vita a "spazi per giovani e anziani garantendo possibilità di aggregazione". Zattini rimarca che Forlì è una città in cui la sicurezza percepita è minore di quella reale: "Abbiamo potenziato il numero di vigili e lavoriamo in sintonia con Questura e Prefettura, utilizzando anche 500 telecamere come deterrenti. Interverremo su politiche di residenzialità sbagliate".

Tra le sfide per i prossimi anni Rinaldini cita la sanità, Zattini il completamento dei progetti Pnrr e Acqua la riqualificazione del centro. Zattini, parlando di sanità, non risparmia un affondo: "Io mi avvarrò di Vicini, che sarà mio consigliere". Poi si parla anche di viabilità: Zattini cita l’alta velocità e di collegamenti veloci con Ravenna e cita "buoni buoni rapporti tra Forlì e Governo che stanno dando grandi risultati". Nella sua visione, "Forlì sta tornando il Cittadone". Acqua concorda sull’alta velocità e propone di rilanciare "un tramway come collegamento tra Forlì e il comprensorio". Rinaldini vuole "investire sull’alta tecnologia" e sull’"alta velocità che faciliti le attività economiche", con la possibilità di una metropolitana di superficie. Poi l’appello al voto. La parola, ora, passa ai cittadini.