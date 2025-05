L’ultimo giorno di Gaza. Un minuto di rumore: 500 in piazza per la pace

Nel giorno della festa dell’Europa, una folla di quasi 500 forlivesi si è riunita in piazza Saffi per una riflessione e un confronto sulla drammatica situazione che dall’ottobre 2023 imperversa nella striscia di Gaza. La manifestazione, dal titolo ’L’ultimo giorno di Gaza’, è stata organizzata da diverse associazioni su scala nazionale e a cui il territorio forlivese ha deciso di aderire, per chiedere la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente.

Bandiere palestinesi e bandiere della pace: questi i principali simboli sventolati dalla moltitudine di gente accorsa nel centro di Forlì. Tutti i partecipanti si sono riuniti formando un cerchio, al cui centro sono stati collocati giocattoli, peluche e vestiti per bambini, in ricordo delle decine di migliaia di minori morti nella Striscia. Prima degli interventi un ‘minuto di rumore’, azione svoltasi già in altre manifestazioni ed eventi a favore della Palestina, simbolo di una cittadinanza attiva che alza la voce e prende una posizione chiara verso il conflitto che dilania la Terra Santa. Da qui si sono susseguiti diversi discorsi, letture di poesie di autori palestinesi.

Il primo a prendere la parola è stato Luigi De Carolis, esponente forlivese dei 5 Stelle, che ha lanciato un appello: "Mi rivolgo ai fratelli ebrei: voi siete citati nella Bibbia come il popolo eletto, sapete cosa significa vivere un genocidio. Ribellatevi al primo ministro Netanyahu, che non è degno di essere parte del popolo eletto". Poi il turno di Sinistra Italiana ed Europa Verde, e ancora Fridays for Future, RinnoviAmo Forlì e il gruppo scout Agesci. Hanno aderito tra gli altri anche il Pd, la Cgil, Collettivo Monnalisa, Forlì Città Aperta, Un Secco No APS. Infine il giornalista palestinese ma romagnolo d’adozione, Milad Basir, ha letto una lettera da lui scritta e indirizzata ad Ursula Von der Layen.

Sergio Tomaselli