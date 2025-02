‘L’ultimo lupo di Strabatenza’: vince il crowdfunding

L’associazione Dos Dias, che gestisce il Rifugio Trappisa di Sotto nella Valle di Strabatenza, è riuscita con una campagna di crowdfunding a raggiungere la cifra necessaria per la ristampa del libro ‘L’ultimo lupo di Strabatenza’. Scritto da Gian Maria Cadorin, è un libro speciale, non solo per il suo valore narrativo, ma anche perché è nato proprio tra le mura di Trappisa. Una ristampa arricchita da: Illustrazioni in stile xilografia medievale di Alberto Santi, artista tatuatore di Ridracoli. Il progetto grafico è curato da Deborah Mosconi, caratterizzato dall’uso del colore ruggine, in omaggio alla tradizione di stampa romagnola. Nuove parti comporranno il libro, una prefazione di Andrea Gennai, direttore del Parco nazionale; un’altra prefazione è di Giampiero Semeraro, naturalista esperto di wolf howling. Mia Canestrini, zoologa, divulgatrice e scrittrice, ha contribuito con una postfazione di stampo naturalistico e infine Claudio Bignami, autore di vari libri sulle nostre zone, ha curato una ricerca documentale e fotografica. "Uno slancio per il futuro. Questo successo rafforza la determinazione dell’Associazione Dos Dias – precisano i gestori del rifugio – nel portare avanti ulteriori progetti volti alla sensibilizzazione storica e naturalistica del territorio. Sentendoci sostenuti dalla comunità, guardiamo con entusiasmo alle prossime sfide, certi che questa sia solo la prima di tante iniziative".

o.b.