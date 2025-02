L’ultimo omaggio sfumato: "Miranda poteva apparire nel film sulla Comaneci"

Miranda Cicognani doveva essere intervistata per un documentario su Nadia Comaneci. Due miti insieme: la prima donna italiana portabandiera alle Olimpiadi di Helsinki 1952 e colei che (proprio con la Cicognani come giudice) eseguì una prova unanimente ritenuta da 10 a Montreal 1976. Miranda è morta martedì a 88 anni: partecipò a tre edizioni dei Giochi da ginnasta e, appunto, a sei da giudice. A rivelare il retroscena è Gabriele Zelli, ex assessore e attivissimo nel mondo associativo cittadino.

La Libra Film Productions, una società cinematografica con sede in Romania, racconta Zelli, "ha iniziato la produzione di un documentario sulla campionessa olimpica Nadia Comaneci, atleta che è entrata nella storia dello sport con nove medaglie alle Olimpiadi, quattro ai Mondiali e dodici agli Europei. È la più giovane ginnasta ad aver vinto un’Olimpiade, in quanto a Montreal 1976 aveva solo 14 anni, record che rimarrà imbattuto per sempre, dal momento che dal 2012 l’età minima è diventata 16 anni".

L’intento dei produttori del documentario "è quello di mettere in risalto le straordinarie gesta di Nadia Comaneci inserite nel mondo più ampio della ginnastica durante gli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. A tale proposito il 13 gennaio scorso una responsabile della produzione mi ha contattato facendo presente che nell’ambito del loro progetto sarebbero stati onorati di includere un’intervista a Miranda Cicognani, altra protagonista assoluta della ginnastica prima come atleta, poi come giudice internazionale". L’intenzione dei promontori del filmato veniva spiegata con queste parole: "La prospettiva di Miranda Cicognani e la sua esperienza, che sono uniche, migliorerebbero notevolmente la nostra comprensione di quell’epoca e dell’influenza che Nadia ha avuto sulla ginnastica e sullo sport".

A Zelli è stato chiesto di aiutarli per contattare Miranda Cicognani "per esplorare la possibilità di una sua partecipazione a un’intervista filmata, qualora si sentisse a suo agio e in grado di farlo. Pur consapevoli della sua età avanzata, desideriamo affrontare questa richiesta con il massimo rispetto e sensibilità".

Insieme a Maurizio Gioiello, che conosce molto bene il mondo dello sport forlivese e i suoi protagonisti, spiega Zelli, "abbiamo sondato alcune persone vicine a Miranda e abbiamo appreso delle sue precarie condizioni di salute, che immediatamente ho segnalato a Libra Film Productions. In queste ore ho informato la stessa società della morte della campionessa forlivese e anche dalla Romania sono arrivate le più sincere condoglianze per la sua scomparsa".