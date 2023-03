Lume a marzo, un grande falò domani alla rocca con la Pro loco

Domani alle 15, la rocca di Castrocaro riaprirà al pubblico ospitando il tradizionale ‘Lume a marzo’. Un antico rito agreste di origine celtica, volto a celebrare l’arrivo della primavera: un tempo (e ancora oggi sporadicamente) i contadini solevano accendere un fuoco nel proprio campo al tramonto degli ultimi tre giorni di febbraio e dei primi tre di marzo. I grandi falò accesi nei poderi romagnoli celebravano la fine della cattiva stagione: bruciando l’inverno si scacciavano anche tutti gli influssi e gli accadimenti negativi. Era così che, fino a mezzo secolo fa, si inaugurava il terzo mese dell’anno, con spettacolari fiamme ardenti che punteggiavano tutta la pianura, rallegrata dalle canzoncine propiziatorie dei bambini saltellanti intorno al fuoco. Un uso benaugurante per rischiarare la strada alla nuova annata agricola. Domani alle 16.30 sulla sommità del borgo antico sarà ricreata quella suggestiva atmosfera mediante l’accensione di un grande falò: la Pro loco, che dal 2000 gestisce il castello, ripropone ogni anno questo lontano gesto di una genuinità perduta. Sono previsti anche combattimenti medievali curati dal gruppo Arpa del Diavolo e la degustazione di vin brulè. L’ingresso costa 5 euro, comprensivi di visita guidata alla fortezza e al suo museo storico archeologico, in cui sono esposti in maniera permanente reperti (dalla preistoria al periodo etrusco, romano, longobardo e bizantino, fino al Medioevo, al Rinascimento e oltre): selci, monili, monete, medaglie, vetri, maioliche, armi, pergamene. Info: 0543.769541.