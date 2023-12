"Luminarie di Natale?. Le sponsorizzazioni sono poco trasparenti"

Il dibattito politico sugli allestimenti natalizi resta rovente. Forlì e co. torna a guardare alle spese del Comune, questa volta sulle sponsorizzazioni per ‘Forlì che brilla’. In una contro-conferenza stampa di qualche giorno fa, i consiglieri Giorgio Calderoni e Federico Morgagni avevano anticipato irregolarità in merito all’avviso pubblico per la ricerca di contributi. "L’attività di raccolta – spiega Calderoni – tramite sponsor per le luminarie rientra all’interno di un bando del 2021". Tutto regolare allora? Sembra di no, perché secondo la lista civica il capitolo sponsorizzazioni è ancora tutto da chiarire. "La giunta – continua Calderoni – ha dichiarato di aver raccolto 156mila euro di patrocini mentre ne risultano solo 129.100".

I grandi assenti sarebbero: Mediaworld con 13mila euro, Sgr per 10mila e i 9.500 euro della Regione. "Di questi ultimi – sottolinea il capogruppo di Forlì e co. –, non risultano gli atti di impegno. Anche i loghi sul materiale pubblicitario di ‘Forlì che brilla’ sono un guazzabuglio: il marchio di Esselunga è errato mentre è stato inserito quello di Mediaworld di cui manca l’impegno formale; al contrario, invece, il logo di Romagna Acque non c’è, nonostante abbia dato un contributo". Forlì e co. da tempo chiedeva sobrietà sulle spese natalizie tenendo conto dell’annus horribilis vissuto con l’alluvione: "Questa serie di incongruenze – chiosa Calderoni – fanno capire che questa giunta sta lavorando con l’unico obiettivo di fare campagna elettorale".

Valentina Paiano