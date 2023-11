Lunedì l’assemblea della Pro loco

E’ in programma domani sera alle 20.30 nel Palazzo pretorio a Terra del Sole l’assemblea straordinaria della Pro loco medicea. All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo statuto, da conformare a quello delle altre Pro loco iscritte all’Unpli. Verranno trattate problematiche che i soci vorranno porre all’attenzione dell’assemblea. Possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 mesi. Ogni partecipante può avere una sola delega con firme autografe di delegante e delegato, accompagnata da un documento di identità del delegante. L’associazione è stata costituita nel 1964 per volontà di alcuni cittadini, riunitisi per organizzare i festeggiamenti per il quarto centenario della fondazione di Terra del Sole, ed è una delle più vecchie dell’intera provincia di Forlì - Cesena. Presidente è l’ex sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Luigi Pieraccini.