Lunedì sciopero alla Electrolux

Si svolgerà lunedì prossimo, 9 gennaio, il primo sciopero dell’anno allo stabilimento Electrolux di Villanova.

La protesta è stata indetta dalla Rsu della Cgil, settore metalmeccanici.

Nel volantino appeso in fabbrica e diffuso ai media, si sostiene che le ragioni della protesta risiedono in "relazioni della direzione aziendale ritenute triviali con operai e Rsu" e per il motivo che i tagli occupazionali annunciati a fine anno dal gruppo degli elettrodomestici "che dovevano riguardare gli impiegati, saranno soprattutto fra gli operai".