Lunedì torna il Club dei Copioni

Al Teatro Testori di Forlì (viale Vespucci 13) torna lunedì alle ore 17 l’appuntamento con il Club dei Copioni, un ciclo di incontri dedicato alla drammaturgia contemporanea curato dall’autrice e attrice Giuditta Mingucci e con la partecipazione del drammaturgo Federico Bellini. Un’iniziativa che si propone di avvicinare il pubblico alla scena teatrale odierna; il tutto, spiegano gli organizzatori, "tramite incontri analoghi a quelli dei club del libro, ma dedicati a testi teatrali contemporanei. Un percorso per aprire la strada a una nuova relazione e comprensione della drammaturgia in generale e di quella contemporanea in particolareo".

L’ingresso agli incontri è gratuito e su prenotazione (posti limitati): tel. 0543.722456 (lunedì orario 10-13 e poi dalle 15), mail: progetti@teatrotestori.it e via WhatsApp +39 375 8349548.