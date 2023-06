"Lungimirante e molto capace" Il centrodestra gli rende omaggio

Molti i messaggi di cordoglio del centrodestra locale per la morte di Silvio Berlusconi. "Ha cambiato la storia d’Italia. Lo ha fatto ottenendo la fiducia e il sostegno di decine di milioni di italiani. Ad altri non piaceva, lo sappiamo. Ma questo non impedisce che tutti riconoscano la rilevanza che ha avuto da uomo, da imprenditore, da politico", sostiene Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), viceministro alle Infrastrutture e Trasporti

"È stato un imprenditore lungimirante, un uomo generoso, un politico di alto livello, molto amato ma, purtroppo, anche molto odiato come accade ai leader più innovativi e dirompenti capaci di cambiare in positivo la storia di un Paese sconvolgendo lo statu quo e i poteri consolidati – scrive l’on.Jacopo Morrone (Lega) – . Berlusconi fa già parte del gotha delle grandi personalità della storia, mentre i suoi detrattori scompaiono nel dimenticatoio. Credo che la politica italiana oggi abbia perso un grande protagonista, un uomo che dalla sua ‘discesa in campo’ nel 1994 ha dato tanto al Paese che non ha mai smesso di amare".

Per Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e coordinatric e provinciale del partito di Giorgia Meloni, "Berlusconi ha rappresentato indubbiamente una parte importante della storia, politica e imprenditoriale, della nostra Nazione. La notizia della sua scomparsa mi rattrista molto: un imprenditore capace, un politico arguto e lungimirante che ha dedicato tanti anni della sua vita all’impegno pubblico. Una vita costellata di progetti e successi. Berlusconi ha fatto storia, ma sono convinta che anche il futuro parlerà di lui. Ci mancherà, ma il centrodestra saprà renderlo orgoglioso". e coordinatore di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena.

Infine Albert Bentivogli, segretario comunale della Lega ’Salvini premier’, dichiara che "Berlusconi è stato un uomo davanti a tutti. Nello sport, nella comunicazione e nella politica. Ha fatto della visione, innovazione e del pragmatismo la stella polare che lo ha portato ai successi che tutti conosciamo. Trent’anni ai vertici della politica. Grazie a lui esiste un centrodestra libero e democratico protagonista della politica nazionale e internazionale".