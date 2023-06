Lungo applauso per Don Pippo Grande successo all’Astoria per la prima del film sul sacerdote

Un applauso lungo e sentito ha chiuso la visione del film "Potevo farmi santo", presentato in anteprima, mercoledì sera, in una multisala Astoria gremita ed emozionata. L’opera è stata proiettata anche ieri sera in due turni: alle 20.30 e alle 22.30, a dimostrazione del successo riscosso, con entrata a offerta libera e incasso a favore degli alluvionati.

Protagonista del docufilm monsignor Giuseppe Prati, don Pippo per i forlivesi, nato a Forlì il 4 novembre 1885 in via Achille Cantoni da una famiglia di rigattieri. Abate di San Mercuriale, compositore di melodie liturgiche, pedagogo attivo e comunicativo, l’iconico parroco ha segnato un’epoca tormentata per la città di Forlì. Umile, sempre presente e in ascolto delle persone, si spegne il 9 novembre 1952. A lui viene attribuito il salvataggio del campanile di San Mercuriale minato dai tedeschi in ritirata nel novembre 1944, durante la Liberazione della città.

Il film, prodotto da Compagnia Bella, in collaborazione con Onda Film, ha avuto il contributo del Comune di Forlì e della Fondazione Cassa dei Risparmi e racconta la sua vicenda umana e spirituale. Il regista forlivese Romeo Pizzol, 28 anni, descrive il percorso del sacerdote attraverso la gente che ha incontrato e gli effetti prodotti dalle sue azioni. Una figura con in primo piano i valori di rispetto, condivisione e inclusività, teso a costruire una comunità viva e forte. Forlì è stata il set cinematografico del film con attori non professionisti e scene girate anche nella sala Calamandrei del municipio e nelle chiese di San Mercuriale, Santa Lucia e San Filippo Neri. Linguaggio con cadenze romagnole, foto storiche ed episodi con don Pippo che però non compare mai. Il pubblico in sala sorride e commenta le sequenze, in un rito collettivo in memoria di don Pippo.

Presenti il sindaco Gian Luca Zattini, il vescovo Livio Corazza, l’assessore Valerio Melandri e l’ex senatore Romano Baccarini, che ha conosciuto Giuseppe Prati. "Ho sentito i fedeli parlare di lui – afferma il vescovo – significa che ha lasciato un segno importante nella comunità. Lo rivedo negli occhi e nei gesti dei forlivesi. Un sacerdote che conosceva l’animo degli uomini, un modello da replicare". Numerosi i personaggi di cui è stato maestro, tra i quali Diego Fabbri e don Francesco Ricci e i sacerdoti che venivano ad ascoltare le sue prediche semplici, ma profonde. "Abbiamo appoggiato con entusiasmo il progetto del film – spiega il sindaco – dedicato a un uomo che ha contribuito alla rinascita di Forlì dopo la seconda guerra mondiale. Una volontà di ripartire che ci deve guidare anche adesso, dopo l’alluvione". Un parroco che ha lasciato segni tangibili in città, come l’Opera Don Pippo di via Cerchia, impegnata dagli anni ‘60 a favore di persone con disabilità. Un uomo che ha seminato amore nei cuori delle persone, con il sorriso sul volto e una fede piena di vitalità.

