"L’unico aiuto dalla mia azienda"

"Dopo la brutta esperienza dell’anno scorso non ho più tenuto quasi niente in garage e questa volta ho perso solo una lavatrice di seconda mano e la caldaia. Quando ho visto i vicini andare via mercoledì notte non capivo il motivo perché il sindaco rassicurava sul rischio di eventuali esondazioni. E invece siamo stati travolti dall’acqua". Moreno Marinelli, vive in via Isonzo, a ridosso della ferrovia, e lavora alla Ferretti. "Nel 2023 non ho ricevuto rimborsi perché sono in affitto. L’unico aiuto è arrivato dalla mia azienda che ha sostenuto 54 dipendenti alluvionati donando 10mila euro a fondo perduto. Io sono riuscito a ricomprarmi l’auto. Non abbiamo più niente, il Comune deve fare qualcosa non può abbandonarci. Mi ritrovo spesso a piangere ripensando a quello che stiamo vivendo".