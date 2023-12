L’Unieuro e Dell’Agnello si ritrovano da rivali: "Bravi, ma io ho fiducia nella mia Rimini"

Sandro Dell’Agnello, che effetto le fa?

"Eh, ritrovando Forlì rivedo tante persone con piacere. Al Palafiera però mi avrebbe fatto più effetto".

In effetti è Forlì che viene a trovare lei nella sua nuova casa, a Rimini, sabato sera. A proposito: si è accorto che, da ex, non ha mai allenato contro Forlì?

"Davvero? In effetti è così... non ci avevo pensato...".

Diciamo che ci sono altri spunti.

"Abbiamo bisogno di vincere, ma dovremo giocare la miglior partita possibile: Forlì è ben costruita, ben allenata, e conta dieci giocatori".

A bruciapelo: cosa ammira di coach Antimo Martino?

"Credo di fargli un complimento dicendo che le sue squadre sono quadrate. Mai evanescenti".

Dal suo arrivo, Rimini ha vinto due partite contro Orzinuovi e Piacenza. Come state?

"Ho perso le prime due partite, in un momento in cui avevamo davvero tanti infortunati, praticamente non ci allenavamo. Ma nel girone di ritorno siamo 2 vittorie e 2 sconfitte. E le sconfitte non contro squadre qualsiasi... Insomma, siamo in crescita (pausa). Ma Forlì è prima, dobbiamo stare zitti e pedalare".

Avete perso in volata (o quasi) in casa di Udine, Verona e Fortitudo Bologna...

"... giocandocela fino all’ultimo minuto".

Cosa vi è mancato? Solo la fortuna?

"Un po’ di concretezza. In una partita mi torna in mente una riga laterale pestata sulla situazione di parità: episodi evitabili che si pagano".

Anche al Palafiera, durante la gestione del suo predecessore coach Ferrari, Rimini è arrivata a un soffio dalla vittoria. Ce l’aveva praticamente in pugno, lo sa?

"L’ho guardata. Forlì ha grande, grande merito e non è prima per caso. Però nei finali punto a punto le sono andate tutte dritte..." (sorride).

Quella sconfitta cos’ha lasciato nei suoi giocatori?

"Fino a poco tempo fa non pensavamo al derby, avevamo altri problemi più urgenti. Adesso ci teniamo tantissimo. Ho molta fiducia. È il bello del campanile, quando è sano, no?".

A proposito: differenze tra i tifosi di Forlì e di Rimini, tra il Palafiera e il Flaminio?

"Rispondo così: due posti dove vorresti sempre allenare. A Rimini c’è la curva a un metro dal canestro, il calore si sente".

Lei ha allenato il capitano dell’Unieuro Daniele Cinciarini dal 2015 al 2017, in A1 a Caserta. Che ricordo ha di lui?

"Innanzitutto gli faccio i complimenti per come sta giocando: è uno che ancora ‘la spiega’ ed è evidente che lo fa con piacere. ‘Cincia’ anche a Caserta era uno col fuoco dentro, uno che vorresti sempre avere dalla tua parte".

Un giocatore di Rimini che invece l’ha stupita?

"Dico Giovanni Tomassini: si vede che è navigato ed è un giocatore di alto livello".

Tomassini-Cinciarini potrebbe essere il duello chiave? Oppure la sfida dei due Johnson?

"Potenzialmente ce ne sono tanti: la differenza è che loro hanno più uomini di noi e possono magari permettersi che uno resti in ombra".

Forlì è il suo immediato futuro, da avversaria. È stato il suo passato in due esperienze, nel 2012/13 e poi si nuovo dal 2019 al 2022. È anche un rimpianto?

"I rimpianti sono tre. Nel 2020 arrivò il Covid quando eravamo lanciatissimi. Nel 2021 abbiamo giocato senza pubblico, sempre per la pandemia. Poi nell’ultimo anno il tempo trascorso tra l’addio di Kenny Hayes e l’arrivo di Kalin Lucas. Di partite però ne abbiamo vinte tante".

L’ha detto lei: di partite ne avete vinte tante. Forlì ne ha vinte ancora di più anno scorso ed è prima anche adesso. Sente di aver interpretato un momento della crescita della società e dell’ambiente?

"Innanzitutto, il livello del nostro girone non è mai stato così alto: quindi se oggi Forlì è prima, lo è con pieno merito. Se poi qualcuno pensa che in tutto questo ci sia un 1% di eredità delle mie stagioni, mi fa piacere".