L’unione fa la forza Passeggiate, gite e ritrovi

L’unione fa la forza, e i forlivesi lo sanno bene, tant’è che non perdono occasione per riunirsi e, insieme, creare momenti speciali. La ‘Passeggiata galattica cittadina’ è stata organizzata dall’associazione di divulgazione scientifica Minerva, in collaborazione con il quartiere Foro Boario-San Benedetto. L’attività ha coinvolto un centinaio di persone, soprattutto famiglie con bambini che a turni di un’ora hanno percorso un tratto del parco a tappe: a ogni tappa i giovani divulgatori dell’associazione hanno presentato le caratteristiche di un pianeta del sistema solare.

I Ministri Volontari di Scientology, con i volontari del quartiere Romiti, i Gilet Gialli e in collaborazione con Alea Ambiente hanno organizzato un’iniziativa ecologica per ripulire dai rifiuti alcuni parchi del quartiere Romiti. Sono stati raccolti più di 50 chili di rifiuti abbandonati, tra cui plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartacce, pezzi di metallo, cartoni e molto altro.

Dopo 50 anni e precisamente il 17 maggio, il quartiere di San Martino in Strada, ha rinnovato il gemellaggio avvenuto con San Martino in Strada in provincia di Lodi. Un pullman è partito dal quartiere forlivese, in collaborazione con il circolo Acli sanmartinese, con circa 30 persone per partecipare al 50° anno dal gemellaggio.

Si è svolta invece nei giorni scorsi la festa del trentennale dell’Hermitage Veteran Engine Club di Forlì, sodalizio forlivese di appassionati di auto e moto d’epoca legato all’Asi nazionale che allo stato attuale conta oltre 800 soci.

Il gruppo escursionistico ‘Bëla Burdèla Trek’ ha dato vita a una camminata speciale alla scoperta di Meldola, insieme a Maria Sofia, che ne custodisce il sapere botanico, e Sandra, che ha condotto il gruppo alla scoperta del castello di Teodorano, luogo silenzioso e sospeso nel tempo.

Le ex alunne della classe 5ª BL del liceo classico linguistico G.B. Morgagni hanno celebrato insieme i 25 anni dal diploma. L’occasione ha visto la partecipazione di tre professori molto amati: Graziella Minuzzoli (educazione fisica), Federico Foschi (fisica e matematica) e Luigi Impieri (storia dell’arte).