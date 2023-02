Luoghi del cuore, la Ripa fa incetta di voti

Il recupero del Monastero della Ripa piace a molti forlivesi. Lo conferma l’esito del censimento nazionale lanciato dal Fondo per l’Ambiente (Fai) ’I luoghi del cuore’, la campagna che pone l’attenzione sui posti da non dimenticare. Il complesso situato a Schiavonia figura alla 95esima posizione della classifica italiana – ottavo fra quelli dell’Emilia-Romagna – , avendo ricevuto ben 3 mila 354 voti dai cittadini, cui se ne devono aggiungere altri 26 che avevano indicato sempre la Ripa ma con una definizione leggermente diversa. È nettamente il luogo più citato per la provincia di Forlì-Cesena.

La consultazione nazionale si è chiusa il 15 dicembre, vi ha partecipato più di un milione e mezzo di persone. Del monastero della Ripa si torna dunque a parlare, dopo il crollo di un tetto avvenuto l’inverno scorso. Molti forlivesi non vi hanno mai messo piede, ma si tratta di un complesso di 23 mila metri quadri, con uno dei più grandi chiostri d’Italia. Risale alla fine del Quattrocento e dopo aver ospitato le monache per secoli, è stato sede del distretto militare fino al 1995, ma da allora versa in abbandono. È dell’Agenzia del demanio, che finora non ha mai dimostrato interesse nel ripristino e nella valorizzazione del bene patrimoniale.

Appena tre mesi fa il sindaco Gian Luca Zattini, intervistato dal Carlino, sottolineando il fatto che la Ripa è di proprietà statale, definì la situazione in cui versa, "un vulnus insopportabile per la città". Il primo cittadino aggiunse che l’intervento di recupero sarebbe fuori portata per le risorse locali; negli stessi giorni il Comune stava peraltro completando l’acquisto dell’ex Eridania.

Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, un mese e mezzo fa, disse in proposito sempre al nostro giornale: "Per il Monastero della Ripa ci eravamo chiesti se potesse essere uno studentato: troppi vincoli. Ad ogni modo, prima viene l’idea: se si sa cosa fare, si troveranno le soluzioni, anche dal punto di vista economico-finanziario".

In effetti, non esiste un progetto chiaro e condiviso, che comunque sarebbe un gradino ancora instabile su cui appoggiarsi. Oltre ai costi di ristrutturazione, sono da valutare anche quelli di gestione.

Nella graduatoria del Fai, pubblicata ieri, compaiono altri luoghi del Forlivese. Al 500esimo posto assoluto c’è la Mulattiera del Castellaccio, a Rocca S.Casciano (95 voti), mentre con 58 segnalazioni figura il Foro Boario; poco dietro (42 adesioni) troviamo la Rocca di Ravaldino, quindi l’Acquacheta – fiume e cascata – poi la pieve di Polenta, la Foresta di Campigna, l’Archivio della Romagna Toscana (situato a Castrocaro-Terra del Sole) e il Parco della Resistenza in città.

