Luoghi della cultura. Bongiorno ribatte al Pd, polemiche in consiglio

Due question time proposti dai capigruppo delle forze di maggioranza hanno dato modo al vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, di rispondere alle affermazioni dei giorni scorsi del gruppo consiliare del Pd sul "presunto caos contenitori culturali, che non esiste", ha esordito il titolare della delega alla cultura. Rivendicando poi il nuovo allestimento al Museo San Domenico, dove troverà dimora temporaneamente anche la collezione Verzocchi: "Il suo spostamento da Palazzo Romagnoli è stato dettato da un’esigenza concreta, ovvero quella di trovare una nuova e appropriata collocazione per un servizio essenziale e di civiltà quale quello della biblioteca – ha precisato il vicesindaco –. In caso contrario, con i lavori già previsti e avviati a Palazzo del Merenda, saremmo andati incontro a grossi disagi e a un forte depotenziamento del servizio bibliotecario comunale".

Nel suo intervento Bongiorno ha ricordato anche come la collezione stessa sarà protagonista, una volta terminati i lavori su Palazzo Albertini, di un "vero e proprio Museo del Lavoro che andrà a valorizzare la vicenda umana e professionale di Verzocchi mettendolo in mostra a tutto campo: committente d’arte, mecenate, imprenditore, pubblicitario. Il nuovo museo sarà anche l’occasione per sensibilizzare e fare prevenzione rispetto a un tema di triste attualità, quale quello della sicurezza sui luoghi di lavoro".

Il vicesindaco ha contrattacca, inoltre, sulle dichiarazioni che sul Palazzo del Merenda si siano persi i fondi Pnrr. "Gli stralci attuali erano finanziati da fondi Pnrr e la scadenza dei lavori era fissata per il 31 marzo 2026 – ha ricostruito Bongiorno –. Con Decreto del Ministero Economie e Finanze del 3 marzo 2025, è stato deciso poi lo spostamento di alcuni progetti da finanziamento Pnrr a Finanziamento Statale, con anche slittamento della conclusione lavori al 31 dicembre 2027".

A seguito della risposta ‘tecnica’ si è poi scatenato il botta e risposta tra lo stesso Bongiorno, che ha accusato l’opposizione di disfattismo e di non credere alla candidatura a capitale della cultura, e i consiglieri dem Graziano Rinaldini e Federico Morgagni, che hanno ricordato come date, finanziamenti e ritardi siano sempre stati dati dalla maggioranza: "La collezione Verzocchi l’avete tolta voi da Palazzo Romagnoli – ha attaccato Morgagni –, poi vi vantate di averla adesso riproposta, per poi disallestirla tra un anno".

Toni che si sono alzati fino ad arrivare allo scontro tra i due capigruppo dei partiti maggiori, Fabrizio Ragni (Fratelli d’Italia) e Alessandro Gasperini (Partito Democratico), con il primo che ha accusato il secondo di mancanza di rispetto nei suoi confronti e il dem a rimarcare il compito di ‘controllo’ da parte dell’opposizione.