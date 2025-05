Luoghi dimenticati e nuovi immaginari: riecco ’Inno a perdersi’

Riprende il suo percorso ‘Inno al perdersi’, un viaggio in Romagna tra memoria, luoghi dimenticati e nuovi immaginari. Dal 17 maggio a ottobre, il festival propone un programma di eventi diffusi tra Forlì, Santa Sofia, Cervia e Predappio per riscoprire il patrimonio dimenticato attraverso musica, cinema, laboratori, esplorazioni e installazioni artistiche. La rassegna è promossa dall’associazione forlivese Spazi Indecisi che trasforma i luoghi abbandonati della Romagna in spazi di cultura, sperimentazione e memoria. "Con Inno al Perdersi vogliamo celebrare il legame profondo tra luoghi e memoria - raccontano gli organizzatori -. Invitiamo il pubblico a perdersi tra luoghi dimenticati, storie sepolte e nuove visioni e immaginari per il territorio". Quest’edizione si apre a Forlì, dove sabato riapre e si ripopola dopo oltre 20 anni di abbandono l’ex Casa Repubblicana ‘Carlo Cattaneo’, in via del Portonaccio, con ‘Ala ca de’ pöpul’, una giornata tra letture politiche, una biblioteca temporanea, il gioco ‘Carte del popolo’ e un dj set. Venerdì prossimo l’Exatr ospiterà ‘Serata memorabile’, viaggio nella memoria sonora e visiva delle discoteche abbandonate della riviera romagnola, celebrate dalla musica di Magma e le fotografie di Gian Luca Perrone.

Sabato 24 Exatr torna ad animarsi con ‘Abbiamo una buona memoria’ per ricordare, un anno dopo, l’abbattimento delle torri Hamon, importante patrimonio industriale del territorio, in collaborazione con Tiratura, Sunset Studio e Adriano Zanni. Domenica 25 Exatr si trasformerà in un colorato laboratorio per famiglie con ‘Tutti a bordo’, una mattina tra oggetti dimenticati e cortometraggi d’animazione curati insieme a Sedicicorto. Sabato 21 giugno, poi, nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, all’interno del borgo completamente disabitato di San Paolo in Alpe avrà luogo ‘Proprio qui’, un’escursione con spettacolo teatrale ispirato ai racconti della comunità locale.

Info: spaziindecisi.it.

ma.bo.