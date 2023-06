‘L’uomo che amava le donne’: Tedeschi rilegge Truffaut

Sul palco dell’arena Verdi di Forlimpopoli arriva questa sera alle 21,15, Corrado Tedeschi con ‘L’uomo che amava le donne’. Uno straordinario Corrado Tedeschi farà rivivere alcuni passaggi del capolavoro di Truffaut, in cui il protagonista Bertrande Morane, ingegnere esperto di meccanica, dedica la sua vita all’amore infinito che prova verso le donne, un modo per riscattare l’affetto che sua madre non era mai stata capace di offrirgli. Lo spettacolo, divertente e romantico, arricchito da celebri scene cinematografiche di Truffaut e di Lelouch, presenta spunti narrativi e trovate sceniche, grazie alla poliedrica capacità scenica di Tedeschi, un attore dal multiforme ingegno capace di passare con lievità e grazia dai registri comici, a quelli drammatici. Intero 18 euro, ridotto 12.

Info: 339.7097952 - 347.9458012 - [email protected]