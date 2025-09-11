"Lupi, l’impegno della Regione c’è"

Predazioni dei lupi in aumento negli allevamenti delle province emiliano-romagnole nonostante la Regione abbia messo in campo diverse azioni per arginare il fenomeno con la prevenzione, oltre al sostegno agli agricoltori colpiti attraverso la destinazione di indennizzi per i danni provocati.

"Ogni anno la Regione stanzia 60mila euro per la prevenzione dei danni da lupo, a cui si aggiungono – precisano i consiglieri regionali Daniele Valbonesi (ex sindaco santasofiese) e Luca Quintavalla del Pd – ulteriori risorse provenienti dal Piano di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea, e 90mila euro per risarcire le aziende che hanno subìto danni da canidi. Oltre ai finanziamenti – aggiungono i due dem –, la Regione ha attivato una serie di strumenti tecnici, nonché campagne di formazione e informazione, al fine di prevenire possibili eventi predatori nei confronti di animali d’affezione o evitare l’avvicinamento alle abitazioni attraverso azioni che possano aumentarne la confidenza con l’uomo. Dal 2019 è disponibile un canale dedicato per raccogliere segnalazioni e richieste di intervento. Solo nel primo semestre del 2025 sono già state effettuate alcune decine di incontri sui territori, con amministratori locali ed esperti sul tema".

Per questi motivi ed altri i consiglieri regionali della maggioranza non hanno accolto la risoluzione presentata da Giancarlo Tagliaferri e altri consiglieri di Fratelli d’Italia in Commissione ‘Politiche economiche’ sul tema delle azioni in materia di lupi. "Riteniamo che al significativo impegno della Regione debba corrispondere un analogo sforzo da parte del Governo centrale che, invece, ancora non ha recepito la decisione del Parlamento europeo che ha declassato il lupo da specie ‘rigorosamente protetta’ a specie ‘protetta’ all’interno della Direttiva Habitat. Un ritardo, questo, che rallenta considerevolmente il lavoro della nostra Regione e impedisce di gestire in maniera più flessibile ed efficace la diffusione dei lupi e attuare misure più mirate in caso di proliferazione eccessiva della specie".

In definitiva i consiglieri di Fdl vengono invitati dai due consiglieri a rivolgere le loro critiche al Governo Meloni e non alla Regione. "Un’altra occasione mancata dalla maggioranza di Governo – concludono Quintavalla e Valbonesi – è stata respingere gli emendamenti presentati alla Camera dal gruppo del Partito Democratico, volti a individuare risorse specifiche, corpi specializzati per realizzare gli interventi necessari in caso di criticità e in particolare l’adozione del protocollo Ispra di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti e urbani. Uno strumento che, se fosse stato approvato, avrebbe potuto individuare gli interventi da attivare da parte delle Regioni".

Oscar Bandini