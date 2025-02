Lupo morto in strada probabilmente investito da un’auto in zona Converselle

La carcassa di un lupo è stata rinvenuta ieri mattina in zona Converselle, nel territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I resti dell’animale, probabilmente investito da un’auto in transito, sono stati rimossi dai Carabinieri forestali. Anche all’ombra del Campanone è sempre più frequente l’avvistamento di lupi nei pressi delle aree urbanizzate. Numerose le segnalazioni. Nel periodo natalizio, ad esempio un esemplare è stato visto ‘trotterellare’ nel cuore di Pieve Salutare, nell’area adiacente all’asilo.

"Di recente in via Biondina, vicino all’antica Pieve di Santa Reparata, sono stati rinvenuti i resti di un capriolo scarnificato – spiega Pino Bacchilega, guardiacaccia e già consigliere comunale a Castrocaro Terme –, sicuramente vittima di un lupo perché la colonna vertebrale si presentava intatta e i lupi mangiano la carne e non le ossa". Lui stesso ha incrociato un lupo in via Zanetta, nella zona collinare che da Bagnolo scende verso il parco della Sorgara. "A dispetto di quanto accaduto in via Biondina, è difficile che i lupi vengano investiti – spiega Bacchilega –. Solitamente avvertono il rumore delle auto e cercano una via di fuga; collisioni sulla Ss 67 però si sono avute perché non l’hanno trovata a causa del new jersey".

Francesca Miccoli