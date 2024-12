’L’ustarì di mirêcul’ di Gianni Parmiani: favola in tre atti

Per il tradizionale cartellone dedicato al teatro in dialetto del Piccolo di Forlì, organizzato in collaborazione con Coop Casa del Lavoratore di Bussecchio e Cumpagnì dla Zercia, alle ore 21 la Cumpagnì Ad Chi Burdell di San Pietro in Vincoli presenterà ’L’ustarì di mirêcul’ di Gianni Parmiani.

Una commedia in tre atti che ha il sapore di una favola, con i caratteri tipici della gente di Romagna, ambientata in una osteria dove, come si evince dal titolo, succederà di tutto… Nella sera di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle 20. Prezzo biglietti: 7 euro (posto unico). Info: 0543.26355; 0543.64300.

Domenica prossima tocca a ‘Cla santa dòna ad mi moj’ della Compagnia La Mulnela di Santarcangelo; domenica 5 gennaio è il turno di ’E sèra che canzèl’ della Cumpagnì dla Zercia.