Lutto: è morto il consigliere. Diego Lensi

È morto a 71 anni Diego Lensi, consigliere comunale di Civitella. Il sindaco Claudio Milandri lo ricorda con profondo cordoglio come appassionato esponente della minoranza. "Durante il suo mandato ha sempre preso parte ai lavori del consiglio, quando la salute glielo permetteva, garantendo con senso di responsabilità la sua presenza. A nome dell’Amministrazione e della cittadinanza porgo ai suoi cari le più sentite condoglianze".

Lensi dopo varie esperienze lavorative era entrato alla Pollo del Campo del Gruppo Amadori fino al raggiungimento della pensione. Nel 2019 aveva dato vita alla lista civica alternativa ‘Aspettative e Certezze’ ed era entrato in consiglio comunale come capogruppo di minoranza. Si è sempre battuto in difesa degli anziani e per dare prospettive migliori agli agricoltori e ai residenti delle frazioni e per la messa in sicurezza della Bidentina. Ammalato da tempo, anche nella tornata elettorale del 2024 aveva presentato la sua lista e si è battuto fino alla fine per le cose in cui credeva. Lascia la moglie Neza, il figlio Omar e tanti parenti e amici.

Le esequie avranno luogo domani, con partenza alle 14 dalla camera ardente del Nefetti di Santa Sofia alla volta del cimitero di Giaggiolo dove alle 14.45 si svolgerà il funerale.

o. b.