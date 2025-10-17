Lutto nel mondo musicale. Addio a Vittorio ‘Victor’ Benini. Suonò davanti all’Aga Khan

Addio a Vittorio Benini. Un lutto martedì che ha scosso il mondo della musica di Forlì (ieri i funerali). Grande sassofonista, rinomato in quell’ambiente così ricco di personaggi di qualità, purtroppo poco valorizzato in città. Benini, che in arte si esibiva col soprannome Victor, è stato un virtuoso del sax col quale si è esibito non solo in Italia, sino a fine anni Ottanta in coincidenza con l’avvento dei dj che oscurarono la musica dal vivo. Non più l’orecchio teso ad ascoltare il tempo del metronomo, ma sensibile al tic-toc degli orologi che sistemava dopo aver appeso lo strumento al chiodo.

Nato nel 1941 a Forlì il musicista, babbo di Monica, Valeria, Roberta ed Elisabetta, fu tra i fondatori dei Lorenz, uno dei gruppi più longevi della città. Una storia che si chiude dopo l’ultimo concerto del gruppo narrata, in stile Blues Brothers, nel libro ‘Senza tempo noi’ di Antonio Rosetti. Febbraio 1973: Saint Moritz. All’esclusivissimo hotel Palace della rinomata località svizzera, i Lorenz suonano davanti alle sessanta persone più ricche del mondo; tra loro l’Aga Khan, il figlio di Onassis, l’industriale olandese Philips ed Ira Furstenberg. I componenti del gruppo forlivese si rendono conto di trovarsi in un ambiente dal lusso sfrenato e dopo lo shock iniziale riescono miracolosamente a recuperare gli smoking indispensabili, conducendo alla grande una serata da raccontare a figli e nipoti.

Benini poi fece parte degli Amici dell’Hobby, il bar punto di ritrovo dei musicisti di quei tempi, incidendo il disco ‘Al bar di Ezio’ dedicato al titolare del Bar Campo Sportivo di viale Spazzoli, l’altro punto di riferimento di quel mondo prevalentemente notturno. Nella sua carriera Benini ha suonato con l’orchestra di Pierfilippi, condividendo il palco con Roby Facchinetti dei Pooh.

La sua bravura, paragonabile a quella dell’altro mago del sax forlivese Germano Montefiori, lo portò anche a suonare con il gruppo di Gegè Di Giacomo, formidabile batterista di Renato Carosone, sino alla big band di Henghel Gualdi, il miglior clarinettista swing italiano, col quale ebbe modo di esibirsi nel suo genere preferito: il jazz.

Franco Pardolesi