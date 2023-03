Lutto per la scomparsa a 90 anni dell’imprenditore Eligio Grassi

Castrocaro Terme piange Eligio Grassi, novant’anni, morto ieri all’ospedale di Forlì, imprenditore del settore dei mobili per ufficio, noto anche come membro del Mar (Movimento autonomista romagnolo) e allenatore di pallavolo affiliato alla Fipav (la federazione nazionale del volley). Sul finire degli anni Sessanta, in particolare, Grassi aveva fondato e guidato la squadra femminile denominata ‘6 di picche’, un gruppo di amiche rimaste legate nel tempo, anche grazie al ruolo di ‘collante’ svolto da Grassi.

Tra quelle ‘ragazze’, la campionessa forlivese di atletica Giuliana Amici, la già vicesindaco di Meldola Anna Vallicelli e Carla Grementieri, presidentessa dell’associazione socio culturale al femminile ‘voceDonna’, nata proprio su impulso di alcune giovani di quella squadra. Che oggi saluta il ‘vecchio’ maestro ricordandone "la professionalità e la passione con cui ci ha tenuto unite nell’agonismo e nella vita".

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi. "A titolo personale e a nome della comunità esprimo sincere condoglianze alla famiglia del caro Eligio Grassi, protagonista per lungo tempo della pallavolo locale, persona garbata, stimata e affezionatissima al proprio territorio – scrive il sindaco –. Lo ringrazio per i saggi consigli e gli spunti che mi ha sempre dato nel corso degli anni. Sono certo che la sua presenza continuerà a sentirsi in tutti coloro che hanno avuto il piacere – conclude Billi – di conoscere il suo volto amichevole e disponibile".

Il funerale di Grassi, che lascia la moglie Vanna, le figlie Cristina e Nicoletta, avrà luogo domani con partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per raggiungere la chiesa arcipretale di Castrocaro, dove alle 15 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine la tumulazione nel cimitero locale.

Francesca Miccoli