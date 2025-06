M5S contro il Dl sicurezza: "Dev’essere impugnato"

Il gruppo territoriale di Forlì del Movimento 5 Stelle interviene sull’approvazione del decreto sicurezza che è stato approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. "Potrà costare fino a diversi anni di carcere interrompere la circolazione stradale per dissentire contro opere inutili e costose come il ponte sullo stretto – spiegano i pentastellati locali –, occupare scuole per manifestare il proprio dissenso, gesti che in tanti nella nostra vita abbiamo compiuto senza per questo essere dei criminali o dei fomentatori. Manifestiamo il nostro più totale dissenso verso il decreto sicurezza con l’auspicio che, se ci sono le condizioni, lo stesso possa venire impugnato davanti alla corte costituzionale".

Il gruppo M5S ricorda poi come domani a Roma le forze del campo progressista si ritroveranno insieme a chiedere la fine del genocidio del popolo palestinese da parte dell’esercito israeliano, "uno sterminio portato avanti in modo sistematico, ignorando le più elementari norme di umanità a tutela di bambini, anziani, ammalati, giornalisti". Inoltre, gli esponenti locali del movimento (che invitano anche a votare 5 sì ai referendum) aggiungono che "chiunque si trovi oggi a Gaza, fosse anche alla guida di un’ambulanza, corre il rischio di essere ammazzato. La fame e la mancanza di acqua potabile sono un flagello che colpisce oltre un milione di persone, gli ospedali sono stati bombardati e distrutti, ogni forma di umana pietà è venuta a meno. Per dire basta a questo massacro saremo in tanti sabato a Roma".

ma. bo.