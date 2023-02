"M5S e Pd insieme nel 2024? Prima i progetti"

di Andrea Alessandrini Mauro Frisoni, 59 anni, savignanese, è stato nominato coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle. Sposato, tre figli, è insegnante di matematica e scienze alla scuola media di San Mauro Pascoli. Entrato nel M5S nel 2013, è al secondo mandato come consigliere comunale a Savignano, dove è stato candidato sindaco nel 2014 e nel 2019. Il M5S in provincia è rappresentato nei consigli comunali di Forlì, Cesena e Savignano. Come è avvenuta la nomina? "Notizia freschissima, risale a mercoledì sera, l’ho ricevuto direttamente dal presidente Giuseppe Conte. Come coordinatore provinciale, avrò il compito di curare il raccordo tra i gruppi territoriali e i nostri coordinatori regionali, Gabriele Lanzi e il senatore Marco Croatti". Che compito l’aspetta? " C’è molto da costruire sui territori, anche se abbiamo qui in Romagna una tradizione come partecipazione e impegno nel movimento. L’obiettivo è di coinvolgere di più i cittadini, l’assenteismo delle ultime tornate elettorali preoccupa non poco". Quanti sono in Provincia gli aderenti al M5S? "Non conosco il numero, ma ci sono state diverse adesioni ai gruppi territoriali. Manca l’ufficialità, non tarderà ad arrivare. Si tratta di aggregazioni di attivisti, con almeno trenta persone, a livello comunale o intercomunale, che dialogheranno con i cittadini e si interfacceranno...