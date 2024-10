M5S, ecco i candidati: "Una Regione in campo per sanità e bisognosi"

Si salda l’alleanza del Movimento 5 Stelle con le altre forze di centrosinistra a sostegno del candidato presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Nei giorni scorsi è stata presentata la lista dei cinque candidati pentastellati al consiglio regionale per il collegio di Forlì-Cesena.

Unico forlivese della pattuglia è Edoardo Rossi, consigliere comunale a Predappio. Con lui quattro cesenati: Mauro Frisoni, coordinatore provinciale del Movimento e consigliere comunale a Savignano sul Rubicone; Vittorio Valletta, consigliere comunale a Cesena; Giorgia Pagliarani, infermiera professionale all’ospedale Bufalini; Antonella Alessandri, pensionata. Ad accompagnarli due che il mestiere di consigliere regionale lo conoscono: Andrea Bertani (venne eletto dieci anni fa, ora assessore al Comune di Cesena) e, in scadenza, Silvia Piccinini. Con loro anche i coordinatori regionali: l’onorevole Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

Le liste regionali sono il risultato di una selezione, come è costume del partito di Giuseppe Conte, tra i tanti che si erano proposti, 120 in questo caso, da cui sono scaturiti i 50 candidati. Sulle peculiarità dei vari candidati si sono poi sofermati i diretti interessati. "La premessa alla base di tutto – ha sottolineato Mauro Frisoni – è che sempre più la Regione entra nella vita dei cittadini e, come ci insegnano anche gli eventi di questi giorni e comunque sempre più ricorrenti, dobbiamo far fronte ai cambiamenti climatici con interventi strutturali e di sistema attraverso la transizione energetica. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge sul clima che rappresenta un contributo a far fronte a un’emergenza sempre più preoccupante".

Sulle fragilità ha riflettuto anche Vittorio Valletta "da quelle relative alla salute mentale all’inclusione degli anziani nell’assistenza domiciliare". Altre priorità per Valletta sono la lotta agli allevamenti intensivi e le comunità energetiche rinnovabili. Il più giovane dei candidati, il 22enne predappiese Rossi, ha sottolineato l’obiettivo del Forum Giovani sul clima. Di sanità ha invece parlato Giorgia Pagliarani, "che sia pubblica, universalistica e di prossimità" prevedendo al contempo "la riduzione delle liste di attesa, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e la connessione tra ospedali". Antonella Alessandri, neo pensionata, ha rappresentato la sua esperienza di lavoro come impiegata nel settore autotrasporto.

Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, sarà a Cesena domani. Sarà anche l’occasione per una visita ai luoghi storici della città, in occasione delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione. L’evento avrà inizio alle ore 11 da corso garibaldi con tappe al teatro Bonci, alla Basilica di San Giovanni Battista, alla Biblioteca Malatestiana. Alle 13.30, si terrà un pranzo conviviale presso la Vineria del Popolo, a cui seguirà l’incontro con la cittadinanza.