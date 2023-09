M5S, il rappresentante nel Forlivese è Petroncini

È Sergio Petroncini, 71 anni, il rappresentante del gruppo forlivese del Movimento 5 Stelle. Nelle dinamiche interne, la figura del rappresentante è colui che guida gli attivisti in un determinato territorio, in questo caso quello del comprensorio forlivese. La scelta di Petroncini è stata ufficializzata venerdì sera alla presenza del senatore Marco Croatti e dei responsabili della Provincia di Forlì-Cesena, Mauro Frisoni, e dell’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi.

Petroncini è un insegnante di matematica in pensione, che coltiva due grandi passioni: gli scacchi (è membro del circolo forlivese che ha partecipato anche ai campionati italiani) e il tennis. Da sempre è impegnato sui temi ambientali. Vive a Villanova ed è stato pesantemente colpito dall’alluvione.

"Siamo orgogliosi della grande partecipazione e della forte impronta identitaria che stiamo riscontrando in tutte le province – scrivono in una nota Croatti e Lanzi, che svolgono il ruolo di coordinatori nella nostra regione –. Anche a Forlì abbiamo visto un grande entusiasmo per l’entrata in funzione dei nostri nuovi organismi territoriali ai quali sarà affidato il compito di migliorare la nostra organizzazione, ma anche la gestione delle proposte e delle istanze locali. Abbiamo tenuto fede ai nostri principi e non ci siamo uniformati ai partiti tradizionali".