"Ma gli operatori vanno aiutati"

La neve ora può far riprendere il turismo in Appennino che sconta un mese e mezzo di ’ritardo’, visto il clima fino a pochi giorni fa. Le preoccupazioni della categoria sono raccolte da Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio. "I nostri associati registrano una flessione dell’affluenza nel nostro territorio montano e si trovano quindi ad affrontare una nuova crisi – sostiene Zattini – . Per questa ragione servono provvedimenti urgenti per sostenere tutto il comparto". Come agire? "Iniezioni di liquidità ma anche moratorie sui mutui e semplificazioni amministrative – dice il direttore Ascom – . Di pari passo, bisogna pensare ad investire in questi territori, con nuovi impianti e opere strutturali, in maniera lungimirante". Unico settore in controtendenza che non sembra soffrire è quello della ristorazione. "Dai monitoraggi emerge che il settore della ristorazione in montagna non ha risentito della mancanza della neve".