Ma il disastro di maggio poteva essere peggiore

L’autore di questo pezzo, Franco Pardolesi, nostro storico collaboratore, ha lavorato per decenni all’ex genio civile. Il suo articolo, che si rifà quindi alla sua lunga esperienza lavorativa riguarda il pre-alluvione.

Una sequenza di interventi, imprecisi e in gran parte sbagliati, apparsi in queste settimane sui media, lasciano l’amaro in bocca. con riferimento all’evento alluvionale che ha colpito la Romagnalo scorso maggio. Per 42 anni sono stato tecnico, in qualità di geometra, dell’ex Genio Civile delle Regione Emilia-Romagna, e per tutto il mio periodo lavorativo mi sono occupato dei nostri corsi d’acqua, progettando e dirigendo, coi colleghi, lavori di manutenzione e tanto altro a riguardo dei corsi d’acqua Ronco, Montone, Rabbi e Bevano.

L’eccezionale pioggia del maggio scorso ha messo a durissima prova i nostri fiumi invasi da una portata di acqua che ne ha riempit i letti in una maniera mai successa in passato. Tante sentenze emesse da chi non conosce una materia così particolare fanno male e raccontano una realtà lontana dal vero. L’alluvione, causata da 24 fiumi in Romagna, è stata considerata il terzo evento più catastrofico del 2023 a livello mondiale e, se le sedici vittime, comunque sempre troppe, non sono state molto superiori è stato grazie lavoro svolto dal nostro Ufficio, e dagli altri in Romagna, in questi anni.

Basta fare una passeggiata nel parco fluviale Franco Agosto di Forlì per rendersene conto. La recinzione posta sulla sommità arginale del fiume Montone porta ancora i segni del livello raggiunto dalla piena. che sfiora i due metri sopra la quota degli argini stessi, quota mai superata prima. Una quantità d’acqua mai immaginata che, in quella notte, ha allargato il fiume dal centinaio scarso di metri di larghezza a oltre un chilometro.

Gli argini che delimitano i nostri corsi d’acqua in pianura sono stati superati dalla piena e hanno ceduto, in alcuni punti, solo a causa del loro sormonto ma non sono stati spianati, ad esempio, a causa delle pericolosissime tane degli istrici (e non delle nutrie che ne scavano al livello basso delle acque), quasi invisibili al piede arginale ma con delle gruviere all’interno che, nel tempo, sono sempre state eliminate coi nostri lavori.

Si è anche molto parlato della mancanza di zone adatte a deviare le piene in bacini di contenimento laterali senza sottolineare che, al contrario, nelle vasche di laminazione di San Tomè (Montone) e nelle casse d’espansione della Sfir (Ronco) realizzate recentemente, diversi milioni di metri cubi di acqua hanno mitigato di circa il 10% una portata che, probabilmente, avrebbe minacciato molto pericolosamente l’abitato di Ravenna che si trova sotto il livello del mare.

Un altro argomento molto presente nelle critiche di questi giorni riguarda la vegetazione presente lungo le sponde dei fiumi. Al netto delle piante infestanti il letto fluviale, sempre eliminate negli interventi manutentori, la vegetazione è molto importante per rallentare la velocità delle piene che, altrimenti, diventerebbe pericolosa causando gravi danni.

La critica giusta, invece, che si può muovere alla Regione riguarda l’assetto del mio ex Ufficio e delle altre sedi, che versano in una situazione preoccupante, con la mancanza di un ricambio di personale tecnico che, per poter lavorare con cognizione di causa, necessita di una indispensabile formazione e del passaggio di conoscenze, possibile solo attraverso la diretta esperienza sul campo.

In questi giorni i miei ex colleghi sono impegnatissimi alla progettazione dei lavori indispensabili per ripristinare i danni dei corsi d’acqua augurandosi che tali eventi, mai verificatisi prima, causati dalla trasformazione dell’atmosfera, non si ripetano. La salvaguardia futura del nostro territorio richiederà un aggiornamento alla luce di eventi che hanno superato di gran lunga quanto successo in passato comportando una situazione che, in ogni caso, se i nostri fiumi fossero stati trascurati, sarebbe stata molto, ma molto più grave.

Franco Pardolesi