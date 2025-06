"Ma le sedi fisiche servono ancora"

"Questa è la prima volta che vengo in questo ufficio – spiega Vincenzo Gioiello –, ma mi è arrivato un pacco mentre non ero in casa, che poi è stato dirottato qui e ora devo ritirarlo di persona. Ho preso il numero, ma ho visto che ho molte persone davanti e dovrò aspettare parecchio". Una circostanza, quella di fare la fila alla posta, molto comune, che però rimarca il perdurare di un’esigenza: quella di sportelli fisici. "Le Poste servono ancora oggi, nonostante il digitale: basti pensare al mio caso, o a quello di tutte le persone che non sanno utilizzare i servizi sul telefono o sul computer. Chiudere questi uffici è un grosso sbaglio e mi dispiace ancora di più sapere che, oltre a questa sede, ne verranno meno altre due in città".