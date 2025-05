Ma mancano 8 medici per ambulanze ed elisoccorso: "Posti a tempo indeterminato ma non si trovano"

L’Ausl della Romagna dovrà colmare 51 incarichi vacanti nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale, ovvero tra i medici in servizio nelle ambulanze e negli elicotteri di soccorso. È quanto emerge dall’ultimo Bollettino Ufficiale della Regione, che riporta la situazione aggiornata per ciascuna area. Forlì, tra le città capoluogo romagnole, è quella che registra il dato meno grave: 8 dottori mancanti. La maglia nera va a Cesena, dove il numero di incarichi vacanti sale a 17. Seguono Rimini con 14 e Ravenna con 12.

"Da anni, in tutta la Regione, molti bandi restano scoperti – spiega Francesco Sintoni, direttore sanitario forlivese –. Gli incarichi offerti sono a tempo indeterminato e ben remunerati. L’Ausl organizza corsi di formazione con 20-30 partecipanti, ma spesso si tratta di medici già impegnati in altri percorsi, come la specializzazione o il corso di medicina generale. La vera criticità è che, oggi, il mercato del lavoro non premia il settore dell’urgenza, e molti professionisti scelgono altri àmbiti. Lo stesso vale per i Pronto soccorso, dove le posizioni rimangono scoperte nonostante i concorsi banditi dall’Azienda".

Per quanto riguarda gli operatori del ruolo unico di assistenza primaria, che unisce i medici di famiglia e la guardia medica: nel comprensorio di Forlì sono 59 le posizioni da assegnare. Anche in questo caso, le difficoltà maggiori si registrano nelle aree periferiche, dove l’attrattività dell’incarico è più bassa. Tra le zone più critiche si segnalano Premilcuore e l’Alto Bidente. Queste carenze si inseriscono in un contesto di riforma regionale più ampia che punta a rafforzare l’assistenza territoriale.

Una delle principali novità riguarda la localizzazione degli ambulatori: se in passato i dottori potevano scegliere dove aprire lo studio, oggi sono previsti alcuni vincoli. Il bando appena concluso, ad esempio, segnala per Forlì la necessità di copertura in alcune zone come Carpena e la Cava.