Macbeth a Predappio secondo Bolcioni

Sia nella serata di oggi (ore 21) che nella giornata di domani (16,30) il Teatro Comunale di Predappio ospiterà lo spettacolo ‘Macbeth’ di William Shakespeare, portato sul palco dal Teatro delle Forchette, con adattamento e regia di Massimiliano Bolcioni e interpretato da Stefano Naldi, Silvia Chiocciolini, Eros Zanchetta, Giuseppe Verrelli, Vincenzo Turiaco; audioluci di Massimiliano Bolcioni e Laura Leandri.

Il celebre testo di Shakespeare si muove fra due elementi fondamentali: l’esplicito e l’implicito. L’esplicito si riferisce alla storia di potere, di morte e di superstizione, l’implicito ha un preciso riferimento nella psicanalisi, ad esempio il senso di colpa che condurrà Lady Macbeth al suicidio. Tuttavia, per restare fedeli al testo originale ed evitare l’aspetto implicito, è stato seguito l’adattamento–traduzione scritto da Vittorio Gassman, ossia la ricostruzione scenografica e non metaforica di tutti gli elementi che compaiono nel testo, come la smania di potere, l’iniquità e l’omicidio.

"Ed ecco quindi, finalmente, il Quid del tutto – spiega Massimiliano Bolcioni –, il punto centrale del testo di Shakespeare; non sono la violenza o il potere, come potrebbe sembrare a prima vista, bensì la pazzia mentale della quale tutta la vicenda è intrisa, fatti, luoghi e personaggi inclusi; che mi hanno condotto alla consapevolezza banale ma incredibile di un fatto inequivocabile: che la pazza qui non è Lady Macbeth, come si è sempre voluto credere, ma Macbeth stesso in un grande testo che altro non è se non un dialogo profondo e allucinato tra le componenti estreme di uno stesso essere".

Biglietteria: intero 18 euro, ridotto 2 (Ragazzi Under 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.d.F, FoEmozioni, Cral Cna). Informazioni e prenotazioni: 339.7097952 - 347.9458012 - 0543.1713530 - [email protected]

r. r.