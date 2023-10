Macellaio con esperienza e disponibilità a turni

Azienda di Forlimpopoli cerca un macellaioa con esperienza. Per accedere alla posizione è indispensabile il possesso della patente di guida B e preferibilmente del mezzo proprio.

E’ gradito il possesso del diploma di scuola superiore. E’ richiesta disponibilità a turni.

Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di rinnovo, con orario a tempo pieno di 40 ore settimanali (preferibile) o part-time 30 ore settimanali. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 23 ottobre, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.