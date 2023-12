Macellazione in casa: ecco come funziona

Da secoli i maiali vengono sacrificati in Appennino e nelle campagne spesso in prossimità delle feste natalizie per farne salami, pancette, prosciutti, salsicce e il lardo. Un’occasione anche di socializzazione per l’intera famiglia, i parenti, i compari norcini, gli amici e i vicini di casa. Con l’affermarsi delle nuove sensibilità e le regole più stringenti sul benessere animale l’Ausl Romagna, attraverso il Servizio Veterinario, detta le nuove procedure per la macellazione a domicilio: dal 2021, non viene più gestita con ordinanza del sindaco, ma è obbligatoria la sola comunicazione al Servizio Veterinario competente, ad opera del privato/allevatore interessato. Le disposizioni consentono le macellazioni presso il domicilio ai fini dell’autoconsumo, della specie suina di qualsiasi età, ovina e caprina fino ai 12 mesi d’età. "Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato – spiega il Servizio Veterinario – devono essere consumate esclusivamente all’interno del nucleo familiare. La vendita o cessione a qualsiasi titolo di tali carni o prodotti da queste ottenuti è considerata attività di commercializzazione in forma abusiva e pertanto sanzionata. A tutti coloro che abbiano allevato i propri animali per almeno 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita, è consentita la macellazione di un numero massimo di 4 capi suini da novembre a febbraio, e di 6 capi ovicaprini nell’anno solare, per nucleo familiare". Infine l’abbattimento deve avvenire risparmiando agli animali dolori o sofferenze evitabili. Info: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 (0543.733772).

Oscar Bandini