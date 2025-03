Macelleria e anche ristorante ‘Tassinari’: "Superiamo gli aperitivi, nel piatto carni di altissima qualità"

Nel 1968 è nata la macelleria poi, nel 2022, è partita l’idea degli aperitivi. Ora un ulteriore passo avanti: da metà marzo, ‘Tassinari’ (che a giugno tornerà alla Festa Artusiana con il suo stand) sarà anche ristorante, nella propria sede di via Cerchia all’angolo con viale Roma. Tutto con un unico fil rouge: ovviamente, la carne.

"Già tre anni fa avevamo sperimentato con successo gli aperitivi all’aperto – spiega Jacopo Frassineti, 24 anni e alla terza generazione alla guida dell’attività –, ma ora l’idea di un ristorante si concretizza: è un progetto ambizioso, ma ben strutturato". Il dehors esterno verrà chiuso con una pergola bioclimatica in vetro che conterrà 20-25 coperti, dando vita a un nuovo capitolo della storica attività.

La scelta di puntare sulla ristorazione è chiara e decisa: "Gli aperitivi verranno eliminati – continua Frassineti –, per dare spazio a un’offerta gastronomica più curata e raffinata. Il format si posiziona su un livello medio-alto, vogliamo prestare grande attenzione alla mise en place, agli abbinamenti e alla qualità dei prodotti". E la proposta culinaria? Già decisa anche quella. "Spazierà tra carni di altissimo livello, comprese cacciagione, piccione, anatra e agnello. Diversi tipi di cotture, fra cui anche la bassa temperatura, che ne esalta sapori e consistenze". Non mancheranno la pasta fatta in casa e un’ampia selezione di vini, "con una carta di circa 50 etichette provenienti da cantine italiane ed estere. A queste, poi, si aggiungerà una selezione di distillati, rum e liquori".

E la macelleria? "Continuerà a operare regolarmente durante il giorno – prosegue il giovane –, mentre il servizio ristorante sarà attivo alla sera dal mercoledì al sabato".

Oltre al menù, la proposta si arricchirà di serate a tema, eventi speciali e collaborazioni con cantine selezionate per offrire agli ospiti esperienze enogastronomiche sempre nuove. "In questi ultimi anni sono state molto apprezzate le nostre serate, una fra tutte quella del sushi di carne. Alcune verranno riproposte, altre eliminate". Un’attenzione particolare sarà riservata alla carne, con "una selezione di otto o nove tipi di lombate – spiega lo chef Leonardo Rossi –, per offrire le migliori fiorentine. E anche le provenienze sono diverse: Irlanda, Scozia, Nuova Zelanda, Germania e Giappone. Anche frollature diverse".

La brigata sarà composta da giovani talenti del settore: "Ai fornelli lo chef Leonardo Rossi, 26 anni, affiancato dal suo aiuto Tommaso Marcacci, di appena 19 anni. In sala, poi, ci sarà la sommelier Maria Octavia, che guiderà la scelta del vino e del perfetto abbinamento con il piatto mentre il servizio vedrà il supporto di altri due o tre collaboratori. Infine, al bancone, la conferma di Nicolas Nisi, per un intero team composto da under 35", conclude Frassineti.