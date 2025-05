Macfrut e Fieravicola. Imprese protagoniste nella ‘vetrina’ di Rimini

Il Macfrut che apre oggi nei padiglioni della Fiera di Rimini vedrà la partecipazione anche di realtà forlivesi. Tra queste il consorzio Bestack, produttore di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, in prima linea contro lo spreco grazie all’imballaggio ‘Attivo’, il packaging smart brevettato con l’Università di Bologna (dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari di Cesena), che permette anche di allungare la vita di uno scaffale di frutta e verdura.

L’imballaggio, grazie a una miscela naturale di oli essenziali nebulizzati all’interno delle confezioni, riesce infatti a prolungare la vita dei prodotti ortofrutticoli, limitando l’insorgenza di muffe e rallentando il deterioramento degli stessi. Una soluzione concreta, già testata nella grande distribuzione, che può ridurre gli scarti fino al 10%, con un impatto significativo anche sul fronte economico.

A Bruxelles, nella sede della Commissione europea, Bestack ha partecipato nelle settimane scorse a un incontro in cui ha presentato i benefici dell’imballaggio. "La nostra proposta – spiega il direttore Claudio Dall’Agata – è che ‘Attivo’ possa rientrare tra le misure ammissibili nei piani operativi delle organizzazioni dei produttori, contribuendo così alla lotta agli sprechi lungo tutta la filiera ortofrutticola. Parliamo di una tecnologia in grado di generare benefici fino a 20 volte superiori rispetto all’investimento richiesto".

Al meeting a Bruxelles insieme a Dall’Agata, a rappresentare la filiera e il mondo scientifico, erano presenti anche Lorenzo Siroli, ricercatore di Cesena, Gianni Ceredi, responsabile della sperimentazione del colosso ortofrutticolo cesenate ‘Apofruit Italia’, e Carlo Bevini, direttore generale dello stabilimento di San Felice sul Panaro (Modena) di ‘International Paper’, azienda socia di Bestack.

Un team che ha lanciato un messaggio chiaro: l’imballaggio è parte attiva della soluzione, e può fare la differenza soprattutto nella fase post-raccolta e nella logistica. In Italia infatti si consumano ogni anno circa 5,7 milioni di tonnellate di ortofrutta e l’utilizzo diffuso del cartone ‘Attivo’ permetterebbe di salvarne dallo spreco oltre 460mila tonnellate, per un valore economico stimato vicino al miliardo di euro.

Altra società forlivese presente a Macfrut 2025 è Blue Star Advice, che opera nell’ambito della consulenza gestionale e della pianificazione finanziaria. "Ci occupiamo di marginalità ed analisi economica e operativa dei flussi – afferma l’amministratore delegato Niccolò Riccardi – e abbiamo già una esperienza consolidata nel campo del food, del design, del fashion e della produzione industriale. La nostra presenza a Rimini ci consente di ampliare lo sguardo anche al settore ortofrutticolo".

Insieme a Riccardi, forlivese, operano Alberto Milanesi, Matteo De Silvestri e Rocco Nolé con l’apporto di Paolo Gualandi, Francesco Venè ed Eleonora Ranzi, un gruppo con un’età media di 40 anni. L’obiettivo è "mettere le competenze acquisite all’estero a disposizione delle piccole-medie imprese emiliano-romagnole".