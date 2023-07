Macinare cultura ai mulini Musica e natura da Biondi

di Quinto Cappelli

È il Mulino Biondi di Castel dell’Alpe a Premilcuore il palcoscenico del primo spettacolo della quarta edizione di ‘Macinare Cultura’, un progetto di Ater Fondazione, insieme alla Regione Emilia-Romagna e Aiams (Associazione Italiana Amici dei mulini Storici) per valorizzare l’identità culturale dei mulini storici, luoghi simbolo di un turismo lento e sostenibile. Domani alle ore 16.30, ingresso libero su prenotazione (tel. 0543.1580655 e 353.4087344 - e-mail: [email protected]) a inaugurare la rassegna sarà Mimmo Epifani con lo spettacolo ‘Fado Attarantado’. Performer eccezionale per le innovative tecniche d’improvvisazione applicate a mandolino e mandola, Epifani presenta il disco che dà il titolo alla performance, realizzato con il portoghese Josè Barros, accompagnato dalla chitarra di Michele Ascolese. Il duo amalgama stili e tradizioni diverse, fondendo la pizzica pugliese con le ritmiche e i suoni dell’Estremadura lusitana. Lo spettacolo è un’occasione per ascoltare diavolerie ritmiche e armoniose serenate, un repertorio originale e coinvolgente. Il Mulino Biondi si trova sul torrente Rabbi ed è raggiungibile percorrendo 8 km lungo la Sp3 da Premilcuore verso Firenze. Il fabbricato ristrutturato presenta un nucleo iniziale che risale al 1500. Il bottaccio alimenta due macine, ancora funzionanti. Con un successivo salto, l’acqua alimenta un’altra macina più piccola. Attualmente è utilizzato solo a scopo didattico e dimostrativo. La rassegna si concluderà domenica 10 settembre, sempre a Premilcuore, presso il Mulino Mengozzi di Fiumicello.