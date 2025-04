Madonna dei Fiori, lumini oggi alle messe

Manca una settimana alla festa della Madonna dei Fiori, in programma ogni anno la domenica in albis, quella che segue la Pasqua, e la comunità parrocchiale di Castrocaro si appresta a vivere l’appuntamento con la consueta devozione e una novità: nelle messe di oggi saranno distribuiti lumini da esporre alle finestre la sera di sabato 26. Un’innovazione destinata a diventare consuetudine come testimonianza di fede e venerazione. Giovedì poi inizierà la tradizionale distribuzione dei garofani della Madonna: si invitano in parrocchia martedì dalle 14 le persone disponibili a preparare i fiori.