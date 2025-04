Madonna dei Fiori, tre giorni di riti e cerimonie

La comunità parrocchiale di Castrocaro Terme celebra la festa della Madonna dei Fiori. La devozione alla Beata Vergine, un’immagine in stucco a bassorilievo del XV secolo custodita nella chiesa dei ss. Nicolò e Francesco, risale al 1632 quando il consiglio comunale della cittadina termale, preservata dalla peste, fece voto solenne di celebrare la Madonna ogni anno la prima domenica dopo Pasqua.

Ricco il programma delle celebrazioni, predisposto dal parroco don Urbano Tedaldi e dai suoi collaboratori. Dopo la fiorita dei bambini di ieri sera, oggi alle 18 sarà celebrata la messa prefestiva, mentre alle 21 avrà luogo il concerto del quartetto di ottoni ‘Rossini’ di Terra del Sole con Michele Ravaglioli e Fabrizio Liverini alla tromba, Daniele Rossoli al corno e Giuseppe Liverini al trombone. L’ingresso è a offerta libera.

Domani le messe saranno celebrate alle 8 e alle 11 per tutta l’Unità pastorale, mentre alle 16 il vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, mons. Lino Pizzi, presiederà la liturgia, in suffragio anche di mons. Adalberto Mambelli, per 47 anni parroco di Castrocaro, a pochi giorni dal 23° anniversario della morte. A seguire lo stesso vescovo emerito presiederà la processione che, accompagnata dal corpo bandistico locale, percorrerà quest’anno via Garibaldi, via Roma, via Marconi, via Martiri della Libertà, via Gramsci, via Donizetti, via Guccerelli e piazza Mazzini prima del rientro in chiesa. Al termine sono previsti un momento conviviale e il concerto della banda.

Lunedì alle 18 la messa per gli iscritti alla Compagnia della Beata Vergine; seguiranno alle 20.30 la recita del rosario, il canto delle litanie e la reposizione dell’immagine della Beata Vergine nell’altare dedicato. In questi giorni di festa sono in distribuzione i tradizionali garofani benedetti e sarà possibile rinnovare l’iscrizione alla Compagnia della Madonna.

