Madonna dei Miracoli, ultime due giornate di iniziative a Pianetto

Si avvia alla conclusione la Festa della Madonna dei Miracoli o ‘festa dei fichi’ a Pianetto di Galeata. Oggi, infatti alle ore 20 si terrà il triduo, mentre dalle 19.30 sushi in collaborazione con Sushi River e poi karaoke. Gran finale domani con la santa messa delle ore 11 e quindi alle 15 i giochi tradizionali nel borgo. Alle 20 sarà il momento della solenne processione per le vie del borgo con la venerata immagine cui seguirà, alle 21, il concerto della Banda comunale di Galeata diretta dal maestro Massimo Bertaccini. Tutte le sere sono in funzione la pesca di beneficenza e lo stand gastronomico, la mostra in chiesa di Giulio Sagradini e le visite guidate al campanile recentemente restaurato

(prenotazioni 333.8215237).