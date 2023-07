Madonna del Carmine Tre giorni di celebrazioni

Domenica prossima è la festa della Madonna del Carmine; nella chiesa di corso Mazzini sono in programma le celebrazioni organizzate dal rettore, don Nino Nicotra, parroco dell’unità pastorale del Centro storico.

In preparazione, da oggi a sabato si terrà la recita del rosario, alle 20, seguita dalla messa alle 20.30. Le liturgie del triduo, predicato da don Saverio Licari, cappellano della Casa di riposo Zangheri e della polizia di Forlì, saranno celebrate ogni giorno in suffragio di alcuni defunti legati in modo particolare al Carmine: oggi per padre Nazzareno Mauri, ultimo carmelitano residente a Forlì, nel quarto anniversario della morte; domani per Cristina Betti, del Terz’Ordine Carmelitano, nel terzo anniversario; e domani per l’architetto Roberto Pistolesi, anche lui morto tre anni fa, che tanto si prodigò per quella chiesa.

Nel giorno della festa, domenica, le messe saranno celebrate alle 8 da don Guy Kone, cappellano del Centro storico, e alle 11 dal parroco, don Nicotra. Alle 18.30 preghiera del rosario e canto delle litanie, recita dei vespri, adorazione e benedizione eucaristica. Alle 20.30 la messa solenne sarà celebrata dal vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, con il rinnovo dei voti del Terz’Ordine Carmelitano e la supplica alla Beata Vergine del Monte Carmelo.

Seguirà la processione che percorrerà corso Mazzini, piazza Saffi, via dei Filergiti, via Fratti e poi ancora corso Mazzini per rientrare, infine, nella chiesa del Carmine. In questo giorno, fanno sapere gli organizzatori, sono sospese tutte le celebrazioni sia nella Basilica di San Mercuriale sia nella chiesa di Santa Lucia. Da mezzogiorno di sabato e per tutta domenica, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria alle condizioni previste: confessione e comunione, recita del Credo e preghiera secondo le intenzioni del Papa. Nei giorni del triduo e della festa, davanti alla sacrestia si raccoglieranno offerte per contribuire alla manutenzione e alla cura della chiesa di corso Mazzini.

Alessandro Rondoni