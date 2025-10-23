Madonna del Colera a Fiumana, via alla festa tra riti e iniziative. Stasera alle 20 la processione

La parrocchia di Fiumana celebrerà questa domenica la festa della Madonna del Colera. In vista di quest’appuntamento, stasera alle 19.30 è in programma nella chiesa antica la recita del rosario, quindi alle 20 presieduta da don Enrico Casadei, vicario generale della diocesi e accompagnata dalla Banda di Premilcuore, vi sarà la processione con la statua della Madonna fino alla chiesa nuova, dove nei giorni successivi proseguiranno gli eventi. Nel dettaglio, domani, in programma alle 20 rosario e alle 20.30 messa, confessioni e adorazione eucaristica. Sabato dalle 15 confessioni e alle 20 incontro di preghiera. Domenica alle 9.30 messa, dalle 15 musica, giochi e animazioni, poi alle 20 processione di ritorno con partenza dalla chiesa parrocchiale fino alla chiesa antica.

La statua della Madonna è opera in legno del 1636 eseguita da Fabrizio Veggiani scultore di Forlì. La firma dell’autore è stata scoperta durante il restauro eseguito nel 2009. Il titolo ‘Madonna del Colera’ fu dato quando il paese venne risparmiato dalla peste, descritta dal Manzoni nei ‘Promessi sposi’, e che anche in Romagna fece moltissime vittime. L’ultima domenica di ottobre di ogni anno viene così celebrata la festa parrocchiale della ‘Madonna del Colera’, dalla sera del giovedì, quando la statua viene appunto portata processionalmente alla chiesa nuova e qui resta fino alla sera della domenica per poi essere riportata, sempre in processione, alla chiesa antica del paese, sua sede abituale.

Alessandro Rondoni