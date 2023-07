Madonna del fango Al via la raccolta fondi con le copie dell’opera

Consegnato ieri da Ugo Berti, presidente del Circolo Filatelico Numismatico di Forlì, ad Andrea Turchi, in rappresentanza della Caritas diocesana di Forlì, l’assegno, per un importo di circa mille euro, frutto di una raccolta fondi, realizzata a favore degli alluvionati.

L’iniziativa, partita da un’idea dell’ex presidente del Circolo, Primo Valli, si è concretizzata nella stampa, a cura del Circolo stesso, e vendita agli interessati di 500 cartoline, che riproducono la Madonna del fango, l’ormai celebre dipinto di Franco Vignazia.

"Siamo stati travolti da una valanga di fango, ma anche da un’immensa ondata di solidarietà – dice il noto artista forlivese – con tanti giovani, ma anche persone anziane che si sono prestate a dare una mano agli alluvionati. Arrivato in città, una signora mi ha detto che una colonnina dedicata alla madonna si era salvata dal fango: ho considerato questo un segno da cui è scaturita l’idea del dipinto. Questa opera è stato il mio modo di esprimere solidarietà a chi è stato colpito dall’alluvione e alla città di Forlì, nella quale il fango ha cambiato il colore delle cose".

Il successo dell’immagine sui social ne fa presto un’icona per gli alluvionati. "L’immagine mi è sfuggita dalle mani, per diventare patrimonio di tutti e oggi appartiene ad un popolo trasversale". Da qui l’idea di Primo Valli, "ho pensato che questa opera potesse diventare un punto di riferimento per i fedeli – spiega Valli –. Allora, ho chiesto a Vignazia che mi autorizzasse a riprodurne l’immagine in forma di cartolina per organizzare una raccolta fondi".

"Il nostro circolo è una piccola realtà – dice Ugo Berti, presidente del Circolo filatelico – ma grazie all’idea di Valli abbiamo fatto la nostra parte per aiutare le persone colpite dall’alluvione. Così, abbiamo raccolto circa 1.000 euro che devolviamo alla Caritas".

Alla consegna dell’assegno, era presente, in rappresentanza del Comune di Forlì, la presidente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, che ha rievocato l’altra figura iconica della città, la madonna del fuoco "come simbolo di una popolazione che sa farsi forza e andare avanti".

Paola Mauti