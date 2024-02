Madonna del Fuoco. Due giorni di preghiere, lumini e piadine dolci

Domani è la festa solenne della Madonna del Fuoco: migliaia di persone andranno a pregare davanti all’immagine della Patrona in Cattedrale. Già oggi alle 17.30 ci saranno i primi vespri e il canto delle litanie e alle 18.30 la messa presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, per la Giornata della vita. La sera, poi, come da tradizione, sui davanzali e sui balconi delle case della città verranno accesi i lumini rossi a ricordo del prodigio che preservò dall’incendio l’immagine della Madonna.

Domani poi, nel giorno della festa, le messe saranno celebrate alle 6, alle 8.30 (presieduta da mons. Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini) e alle 9.45 (celebra mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro). Alle 11 vi sarà il solenne pontificale presieduto da mons. Corazza, animato dai cori della diocesi e trasmesso in diretta tv su Teleromagna, con inizio alle 10.30 con la rubrica ‘Il tempo dello Spirito’ presentata da Piergiorgio Valbonetti. Saranno presenti anche i salinari di Cervia che porteranno all’altare l’ ‘oro bianco’ in onore della Patrona. Le messe verranno celebrate anche alle 12.45 e alle 15; alle 16.15 ci sarà la recita del rosario seguita dai vespri e dal canto delle litanie; la liturgia delle 18 sarà presieduta da don Enrico Casadei, vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, mentre la messa delle 19.15 da mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.

Anche quest’anno saranno presenti i volontari del gruppo di preghiera di Montepaolo e il servizio di accoglienza che assicurerà l’ingresso e l’uscita ordinata dei fedeli. Davanti alla Cattedrale sarà allestito lo stand dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali con distribuzione di materiale informativo e possibilità di abbonarsi al settimanale diocesano ‘Il Momento’. In Cattedrale, invece, è distribuito il libro ‘La Madonna del Fuoco a Forlì tra pestilenze, flagelli e devozione’, curato da Salvatore Ricca Rosellini, edito da Grafikamente e realizzato dal Rotary Club Forlì con il patrocinio del Comune. L’intero ricavato della vendita sarà destinato alla manutenzione della teca che contiene l’immagine della Madonna del Fuoco. Il libro, inoltre, sarà presentato dall’autore lunedì 5 febbraio alle 16 nella Sala ‘Gianni Donati’ in corso Diaz 111. All’esterno del Duomo, invece, fin dalle prime ore del giorno ci sarà animazione tra le bancarelle della Fiera dove sarà possibile trovare la tradizionale piadina dolce della Madonna del Fuoco.

I forlivesi venerano come miracolosa l’immagine sacra appesa al muro della scuola di Mastro Lombardino, nell’attuale via Leone Cobelli (dove oggi c’è la cosiddetta Chiesina del Miracolo), uscita intatta dall’incendio che la notte fra il 4 e il 5 febbraio 1428 distrusse l’edificio: pochi giorni dopo il fatto prodigioso, l’immagine fu portata solennemente in Cattedrale.

Anche quest’anno in occasione della festa della Patrona l’associazione Fo-Fa (Forlì-Faenza) organizza una mostra nella Chiesina del Miracolo dove sono esposte alcune ceramiche della bottega Gatti di Faenza, tra cui una Madonna impastata col fango dell’alluvione del maggio scorso. In mostra anche una copia della ‘Madonna del Fango’ realizzata dall’artista forlivese Franco Vignazia. La si può visitare oggi dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.15, e domani dalle 10.30 alle 18 con orario continuato.

In occasione della festa della Patrona ci sarà anche l’apertura straordinaria del Campanile di San Mercuriale, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Alessandro Rondoni